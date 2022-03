Inglês: Liverpool vence Arsenal e fica a 1 ponto do líder City

Um Liverpool cirúrgico venceu o Arsenal por 2 a 0 para reduzir a vantagem de dois dígitos do Manchester City no topo da tabela do Campeonato Inglês para apenas 1 ponto nesta quarta-feira (16), deixando a disputa pelo título aberta.

𝐁𝐈𝐆 𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓𝐒 ✊



GET IN, REDS! pic.twitter.com/tUMlzCAd4J — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022

O Arsenal, que havia vencido seus últimos cinco jogos no campeonato, dominou o primeiro tempo, mas o jogo virou no início de um segundo tempo frenético, quando o Liverpool ampliou sua série implacável para nove vitórias consecutivas.

O primeiro gol aconteceu minutos depois de um passe mal colocado quase ter dado um gol ao Arsenal. O português Diogo Jota passou pela defesa da equipe londrina aos 9 minutos da segunda etapa para bater o goleiro Aaron Ramsdale. O resultado foi definido oito minutos depois com o brasileiro Roberto Firmino.

There's something that the Kop want you to know...🎶 pic.twitter.com/kaomJ7zpMg — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, ficou satisfeito com o desempenho forte de sua equipe, mas não com o resultado. “Eles realmente aumentaram o nível hoje, mas infelizmente os jogos são vencidos nas áreas”, disse a repórteres após a partida. “Abrimos a porta e eles foram até aquela porta e marcaram dois gols”.

Já o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, estava visivelmente satisfeito após o jogo que seu time garantiu a vitória e aumentou a pressão sobre o City.

