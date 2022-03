Palmeiras derrota Atlético-MG na abertura do Brasileiro Feminino

O Palmeiras derrotou o Atlético-MG por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (4) no Allianz Parque, em São Paulo, no jogo que abriu o Brasileiro Feminino. Com o resultado as palestrinas ficam na liderança da competição com 3 pontos. Já as vingadoras amargam a lanterna sem ponto algum.

Vitória na estreia 👊🐷

Com gols de @biazaneratto e @byancabrasil09, vencemos o Atlético-MG em casa e conquistamos os 3 primeiros pontos do @BRFeminino 💪#AvantiPalestrinas #PALxCAM pic.twitter.com/O6qEpzY2nE — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 5, 2022

A vitória do Palmeiras começou a ser construída aos 16 minutos do primeiro tempo, quando Bia Zaneratto marcou de cabeça ao aproveitar cruzamento na área. A Imperatriz voltou a ser protagonista aos 37 minutos da etapa final, quando ela foi derrubada na área adversária. Byanca Brasil marcou ao aproveitar rebote de cobrança de pênalti, batida por ela mesma, após defesa parcial de Nicole.

O Atlético-MG ainda descontou com Bruna Cotrim, aos 44 minutos após confusão na área, mas a vitória final foi mesmo do Palmeiras.

Na próxima rodada o Palmeiras enfrenta o Grêmio, no dia 12. Dois dias depois o Atlético-MG mede forças com o Corinthians.