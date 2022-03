Seleção sub-17 goleia Bolívia por 7 a 0 no Sul-Americano

A seleção feminina sub-17 goleou a Bolívia por 7 a 0, nesta sexta-feira (4) no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai), em jogo válido pelo Grupo B do Campeonato Sul-Americano da modalidade. A vitória levou o Brasil à liderança da chave, com 6 pontos.

O Brasil abriu o placar aos sete minutos. Carol tocou para Jhonson, que concluiu bem. Aos 18 minutos Carol voltou a deixar outra companheira na cara do gol, Ana Júlia, que não perdoou.

Dois minutos depois a seleção chegou ao teceiro, graças a chute forte de Lara. Um minuto depois foi Dudinha que deixou sua marca, em jogada de velocidade. E a mesma Dudinha voltou a marcar antes do intervalo, aproveitando cobrança de falta ensaiada.

O roteiro do segundo tempo foi muito parecido, domínio e gols do Brasil, desta vez com Jhonson (7 minutos) e Vendito (38 minutos).

O Brasil volta a entrar em campo pela competição, contra o Paraguai a partir das 18h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (8).