Seleção feminina bate Argentina em estreia no Sul-Americano sub-17

A seleção feminina de futebol estreou com vitória no Campeonato Sul-Americano sub-17. Nesta quarta-feira (2), as brasileiras superaram a Argentina por 3 a 0 no estádio Charrúa, em Montevidéu (Uruguai). A competição classifica as três melhores equipes para o Mundial da categoria, que será disputado entre 11 e 30 de outubro na Índia.

VAMOOOOOOOOOS! 💚💛



No primeiro jogo do Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-17, vitória por 3x0 contra a Argentina! Os gols foram marcados pela Aline (duas vezes) e pela Jhonson!



O próximo jogo será contra a Bolívia, na sexta-feira, às 18h30! pic.twitter.com/BHhKqyqd38 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) March 2, 2022

O Brasil encerrou a primeira rodada na vice-liderança do Grupo B, com os mesmos três pontos do Paraguai, que fica à frente pelo saldo de gols, já que, mais cedo, venceu a Bolívia por 5 a 1, no mesmo local. A Venezuela, outra integrante da chave, ainda não estreou.

As comandadas da técnica Simone Jatobá (que dirige a seleção sub-17 pela primeira vez em uma competição oficial) saíram na frente aos 21 minutos do primeiro tempo. Aline Gomes, da Ferroviária, finalizou na saída da goleira para abrir o placar. Seis minutos depois a também atacante Jhonson, do Toledo-PR, ganhou na velocidade da marcadora e chutou no canto esquerdo para ampliar. Aos seis minutos da etapa final, Aline Gomes fez o terceiro do Brasil.

Na primeira fase do Sul-Americano as seleções estão divididas em dois grupos de cinco e jogam entre si na chave. Os dois melhores de cada avançam à etapa seguinte, que será um quadrangular. Os três primeiros vão ao Mundial da Índia, e a campanha mais positiva fica com o título. O Brasil foi campeão nas edições de 2010, 2012 e 2018.

As brasileiras voltam a campo na sexta-feira (4), às 18h30 (horário de Brasília), contra a Bolívia, novamente no Charrúa.