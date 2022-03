Juventude, Sampaio, Tuna Luso e Ceilândia avançam na Copa do Brasil

Quatro equipes asseguraram vaga na segunda fase da Copa do Brasil na tarde desta quarta-feira (2). Enquanto Juventude e Sampaio Corrêa fizeram valer o favoritismo, Tuna Luso e Ceilândia surpreenderem clubes que estão à frente no cenário do futebol nacional.

Olhando o PIX da @CopadoBrasil com a mesma concentração do Viking Isidro Pitta com a bola



📷Fernando Alves/ECJuventude #VamoJaconero pic.twitter.com/hZTB0uAHHL — E.C. Juventude (@ECJuventude) March 2, 2022

O Alviverde gaúcho derrotou o Porto Velho por 2 a 1 no estádio Aluísio Ferreira (Aluizão), na capital rondoniense. Os visitantes saíram na frente aos 47 minutos do primeiro tempo, com Pitta. O empate da Locomotiva do Norte, que está na Série D do Campeonato Brasileiro, veio dois minutos depois, com Yan. Aos 36 minutos da etapa final, o também atacante Ricardo Bueno, cobrando pênalti, decretou a vitória do Ju.

O time da Série A assegurou uma premiação de R$ 1,19 milhão pela classificação e terá pela frente quem avançar no confronto entre Real Noroeste e Operário-PR, que se encaram nesta quarta, às 19h (horário de Brasília), no estádio José Olímpio da Rocha, em Águia Branca (ES). Os paranaenses têm a vantagem do empate, por serem mais bem colocados no ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Outro visitante a se dar bem foi o Sampaio, que superou o Operário Várzea-Grandense por 2 a 1 no estádio Dito Souza, em Várzea Grande (MT). A Bolívia Querida abriu 2 a 0 entre os 18 e os 23 minutos do segundo tempo, com gols do zagueiro Nilson Júnior e de Eron. Aos 31, o também atacante Luan Viana descontou para o time da casa, que disputará a Série D deste ano.

E deu Bolívia. Vitória por 2x1 sobre o Operário garante o Time do Povo na próxima fase da Copa do Brasil #VumboraSampaio🇬🇳 pic.twitter.com/JumI7oNhKo — Sampaio Corrêa FC (@sampaiocorrea) March 2, 2022

Os maranhenses garantiram R$ 750 mil por seguirem adiante na Copa do Brasil. Na próxima fase, o Tubarão (que está na Série B) pega o classificado entre Portuguesa-RJ e CRB, que também duelam nesta quarta, às 21h30, no Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Os alagoanos avançam em caso de empate.

No Baenão, em Belém, a Tuna, da Série D do Campeonato Brasileiro, fez valer o fator-casa e derrotou o Novorizontino, da Série B, por 1 a 0. O zagueiro Lucão, aos 12 minutos da primeira etapa, fez o gol que deu a classificação à Águia Guerreira, também com direito a R$ 750 mil de prêmio. Na segunda fase os paraenses pegam quem passar de São Raimundo-RR e Ceará, que jogam às 19h desta quarta, no Canarinho, em Boa Vista, com vantagem do empate para o Vozão.

Em outro duelo entre clubes de Séries B e D, o Ceilândia, da quarta divisão, fez 2 a 0 no Londrina, da segunda, no estádio Maria de Lourdes Abadia (Abadião), em Ceilândia (DF). O meia Cabralzinho abriu o marcador para o Gato Preto aos 15 minutos da etapa inicial, enquanto o atacante Gabriel Pedra fechou a conta aos 19 do segundo tempo. Na próxima fase a equipe do Distrito Federal, mais uma a garantir nesta quarta a premiação de R$ 750 mil, mede forças com o Avaí.