Pia Sundhage convoca seleção feminina para enfrentar Espanha e Hungria

A técnica Pia Sundhage convocou nesta sexta-feira (18) a seleção feminina de futebol para amistosos contra Espanha e Hungria, nos dias 7 e 11 de abril, respectivamente, nas cidades espanholas de Alicante e Pinatar. Os horários das partidas ainda serão confirmados.

A relação de 23 jogadoras tem duas caras novas: a goleira Mayara (Internacional) e a zagueira Giovanna Campiolo (Corinthians). Na comparação com o grupo que esteve no Torneio Internacional da França, em fevereiro, são mais quatro novidades: as volantes Ingryd (Ferroviária) e Duda Santos (Palmeiras) e as atacantes Gabi Nunes (Madrid CFF, da Espanha) e Bia Zaneratto (Palmeiras). Esta última havia sido convocada para a competição, mas teve de ser cortada antes da viagem, devido à infecção pelo novo coronavírus (covid-19).

Os jogos com Espanha e Hungria servem de preparação para a Copa América, que será disputada entre 8 e 30 de julho, na Colômbia. A competição qualifica os três primeiros à Copa do Mundo do ano que vem, em Austrália e Nova Zelândia, de forma direta. O quarto e o quinto colocados terão pela frente um playoff internacional.

"Agradeço ao Thiago [Mehl, preparador de goleiras da seleção brasileira] pelo trabalho dele, pois agora vemos diferentes goleiras. É uma área onde temos duas goleiras jovens [Mayara e Lorena, do Grêmio] e a Letícia [Izidoro, do Corinthians] mais experiente. Gosto dessa competição entre elas. O próximo passo é termos a goleira jogando um pouco mais avançada. Se você é uma goleira jovem, precisa de experiência. Será a primeira vez que a verei [Mayara] junto das outras e estou ansiosa por esse momento", disse Pia, em entrevista coletiva.

"A [convocação da] Copa América ainda está bem aberta. O Campeonato Brasileiro acabou de começar e o dos Estados Unidos também. Na Europa, já temos uma boa ideia do que está acontecendo. Se olharmos o Corinthians, que é um excelente time, a Giovanna tem participado de muitos jogos e é exatamente essa a razão pela qual está aqui. Tem muita experiência e queremos experimentá-la no próximo nível", completou a treinadora.

O jogo com as anfitriãs será o principal da sequência. As espanholas ocupam o nono lugar do ranking da Federação Internacional de Futebol (Fifa), duas posições abaixo do Brasil. Em julho, disputarão a Eurocopa Feminina, na Inglaterra. Além disso, vêm de bons resultados em competições de base, com dois títulos continentais (sub-17 e sub-19) e a conquista do Mundial sub-17, todos em 2018. Eleita a melhor jogadora do mundo pela Fifa e Bola de Ouro (ambas as premiações em 2021), a meia Alexia Putellas é a principal atleta da equipe.

"A Espanha gosta de manter a bola. Para criarmos chances, haverá a situação em que nossa defesa deverá se tornar o ataque. Nesse momento específico, teremos chance para contra-atacar, mas não podemos jogar só assim. Temos que encontrar o equilíbrio entre sair em velocidade e controlarmos a bola. Essa decisão específica é a mais difícil e é preciso que as jogadoras estejam na mesma página. Quero ver nossa defesa com a mesma paciência, mas um pouco mais agressiva. Se pudermos disputarmos a bola, aproveitarmos a chance. Temos que envolver o time inteiro no ataque e na tomada de decisão", concluiu Pia.

Convocadas

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Lorena (Grêmio) e Mayara (Internacional).

Defensoras: Rafaelle (Arsenal-ING), Giovana Campiolo (Corinthians), Tainara (Bordeaux-FRA), Tamires (Corinthians), Antonia (Madrid CFF-ESP), Thaís Regina (São Paulo), Letícia Santos (Eintracht Frankfurt-ALE) e Fê Palermo (São Paulo).

Meio-campistas: Duda Santos (Palmeiras), Ary Borges (Palmeiras), Adriana (Corinthians), Kerolin (North Carolina Courage-EUA), Angelina (OL Reign-EUA), Ingryd (Ferroviária), Luana (Paris Saint-Germain-FRA) e Marta (Orlando Pride-EUA).

Atacantes: Gabi Nunes (Madrid CFF-ESP), Debinha (North Carolina Courage-EUA, Geyse (Madrid CFF-ESP) e Bia Zaneratto (Palmeiras).