Scaloni diz a argentinos para curtirem Messi enquanto é tempo

Os torcedores argentinos devem curtir Lionel Messi enquanto podem e parar de se preocupar se o sete vezes vencedor da Bola de Ouro vai se aposentar da seleção após a Copa do Mundo deste ano no Catar, disse o técnico Lionel Scaloni no domingo (27).

"Temos que curti-lo agora, não pensar no futuro e no que vai acontecer", afirmou Scaloni a repórteres antes da partida de terça-feira ( contra o Equador pelas eliminatórias do Mundial. "Porque a vida é assim, a gente envelhece e eu acho isso normal. Mas por que não pensar no espetacular aqui e agora? Por que não curti-lo agora? É inútil pensar no que vai acontecer depois da Copa do Mundo."

As palavras de Scaloni vieram em resposta ao comentário enigmático de Messi após o jogo da semana passada contra a Venezuela de que ele "repensará muitas coisas" quando o torneio no Catar terminar.

A declaração foi interpretada por alguns como um sinal de que ele pode se aposentar da seleção.

#SelecciónMayor Nueva jornada de entrenamiento para el equipo comandado por @lioscaloni en #Ezeiza.



¿Querían rock? Va ese rock, nomás 😜 pic.twitter.com/WJmSz4x7Ks — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 27, 2022

Messi, de 34 anos, voltou bem à Argentina e comandou a vitória sobre a Venezuela por 3 a 0 no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, em partida que pode ter sido sua última pela seleção em solo argentino.

No entanto, Scaloni, que levou seu time a uma série de 30 jogos invictos, não confirmou a presença de Messi na equipe que enfrentará o Equador na terça-feira (29).

Ambas as seleções já estão classificadas para a Copa do Mundo e o treinador prometeu dar chance a alguns jogadores que não têm atuado muito nas partidas.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.