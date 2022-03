Tite afirma que é uma alegria voltar a comandar o Brasil no Maracanã

O técnico Tite afirmou que é uma alegria voltar a comandar a seleção brasileira no Maracanã, um estádio que representa “a magnitude do futebol”.

“O templo do futebol mundial, eu vejo desta forma. Fecho os olhos e vejo alguns lugares aos quais fui, Maracanã e Wembley [Inglaterra], não consigo enxergar outro estádio que represente a magnitude do futebol assim como estes”, declarou o comandante do Brasil em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (23), um dia antes da partida contra o Chile válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, programada para começar às 20h30 (horário de Brasília).

Na entrevista, Tite também pregou respeito ao adversário do Brasil na partida, o Chile, que ainda luta por uma vaga para a próxima Copa do Mundo: “Tenho muito respeito pelo Chile. Uma coisa é querer ser melhor, competitivo, leal, forte, ser melhor tecnicamente e querer vencer o jogo. A outra é respeitar o outro lado. Da mesma forma que os outros estão brigando pela classificação, nós estamos nos preparando para a Copa”.

Porém, o treinador deixou claro que respeito não representa abrir mão de uma vitória, de preferência com uma boa atuação: “Tomara que tenhamos competência para sair [de campo] com uma boa apresentação, [alcançando um] bom resultado, [com] sintonia, [e] uma energia legal. É isso que buscamos, esse é o nosso desafio, a pressão que temos".

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Chile com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira.