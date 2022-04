Aos 18 anos, Alcaraz se diz surpreso com ascensão a número 9 do mundo

O tenista espanhol Carlos Alcaraz não tem planos de desacelerar sua carreira meteórica após o título conquistado em Barcelona no fim de semana o colocar no top 10 do ranking mundial pela primeira vez nesta segunda-feira (25), mas disse que ficou surpreso com sua rápida ascensão.

O jovem de 18 anos conquistou o quarto título de sua breve carreira ao vencer o compatriota Pablo Carreño Busta por 6-3 e 6-2 na final do Aberto de Barcelona, no domingo (24), horas depois de vencer uma penosa semifinal que fora adiada devido à chuva.

Take a look at the #ATPRankings of the week! 🙌@alcarazcarlos03 is the mover of the week. 💪 pic.twitter.com/bWu4PJUGrl — ATP Tour (@atptour) April 25, 2022

"Não pensei que chegaria a este nível aos 18 anos", disse Alcaraz em entrevista coletiva. "É a primeira vez para mim entre os dez primeiros. Isso significa muito". "Para mim é um sonho que virou realidade, e eu tenho lutado por isso desde criança. Trabalho todos os dias, trabalho duro para estar aqui, para ter a chance de conseguir títulos, para vencer os melhores jogadores do mundo, mas não com esta idade", acrescentou.

Alcaraz apareceu no nono lugar no ranking mundial atualizado nesta segunda-feira (25), entrando no top 10 com a mesma idade, na mesma data e após um triunfo no mesmo torneio que o compatriota Rafael Nadal, que alcançou o feito em 2005.

