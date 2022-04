Botafogo estreia na Copa do Brasil diante do Ceilândia

O Botafogo estreia na atual edição da Copa do Brasil nesta quarta-feira (20), quando enfrenta o Ceilândia a partir das 21h30 (horário de Brasília) no estádio Mané Garrincha pela terceira fase da competição nacional.

O Alvinegro, que vive uma maré de euforia desde a chegada dos primeiros reforços após os investimentos feitos pelo empresário norte-americano John Textor, vem de vitória pelo Campeonato Brasileiro, de 3 a 1 sobre o Ceará em pleno estádio do Castelão.

Agora, pela Copa do Brasil, o torcedor botafoguense tem a possibilidade de ver em ação algumas das caras novas que acabaram de chegar, como o meia-atacante Lucas Fernandes, o atacante Gustavo Sauer e o meio-campista Tchê Tchê.

Porém, o técnico Luís Castro tem três desfalques certos para o confronto com o Ceilândia: o goleiro Gatito Fernández, com dores no joelho direito, e o zagueiro Victor Cuesta e o volante Luís Oyama, que não podem jogar por já terem defendido outras equipes na atual edição da competição.

Bora, rapaziada! 💪🏾🔥



Recém-contratados pelo Fogão, Lucas Fernandes, Tchê Tchê e Sauer iniciam semana de treinamentos. #VamosBOTAFOGO



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/8xNzOLRrQB — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 18, 2022

Se o Botafogo estreia na Copa do Brasil apenas na terceira fase, por chegar na condição de campeão da Série B do Brasileiro, o Ceilândia disputou as duas fases anteriores da competição, deixando para trás o Avaí (na segunda fase) e o Londrina (na primeira).

Botafogo e Ceilândia disputam a partida de volta no dia 12 de maio, a partir das 21h30, no estádio Nilton Santos.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Ceilândia e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: