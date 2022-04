City e Liverpool empatam em jogo emocionante pelo título inglês

O Manchester City permaneceu um ponto à frente do Liverpool no topo da classificação do Campeonato Inglês após o tão esperado confronto de gigantes terminar em um emocionante empate por 2 a 2 no Etihad Stadium neste domingo (10).

A partida fez jus ao seu faturamento desde o início, quando o City começou com intensidade para abrir vantagem aos cinco minutos do primeiro tempo após a finalização de Kevin De Bruyne passar pelo goleiro do Liverpool, o brasileiro Alisson.

O City, jogando com a alta pressão pela qual seus adversários são famosos, poderia ter assumido a liderança momentos antes, mas Raheem Sterling chutou suavemente na direção de Alisson.

No entanto, com a torcida de casa sentindo que a equipe de Jürgen Klopp estava cambaleando, o Liverpool mostrou coragem, se reagrupou e empatou o jogo oito minutos depois com Diogo Jota, auxiliado pelo passe de Trent Alexander-Arnold.

O ritmo foi implacável, a ação emocionante, e a força mudou novamente quando o brasileiro Gabriel Jesus retomou a liderança do City aos 36 minutos.

Foi a primeira vez que o Liverpool perdeu no intervalo da Premier League nesta temporada, mas não precisou de muito tempo para restaurar a igualdade, marcando gol aos 46 segundos do segundo tempo.

Mohamed Salah dominou a bola no lado direito e dividiu a defesa do City com um passe para Sadio Mané, que partiu em direção ao gol antes de converter com sua precisão habitual.

Raheem Sterling pensou que havia dado a vantagem aos anfitriões novamente, aos 18, mas o ex-atacante do Liverpool foi impedido após revisão do VAR (árbitro de vídeo).

Aos 45, o substituto do City Riyad Mahrez sofreu uma falta e, nos acréscimos, o argelino teve uma grande chance de vencer o jogo, mas sua tentativa não acertou o alvo.

O resultado foi uma repetição do placar de outubro em Anfield, e foi a primeira vez que o City marcou primeiro e não venceu no Campeonato Inglês nesta temporada.

No entanto, a quarta coroa da liga inglesa em cinco temporadas está nas mãos do City, com 74 pontos, um à frente de seus rivais no título. Mas com sete jogos restantes para as duas equipes, ainda há muito trabalho a fazer.

