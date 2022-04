Com três de Benzema, Real Madrid vence Chelsea na Inglaterra

Três gols do atacante francês Karim Benzema, incluindo dois de cabeça em três minutos no primeiro tempo, deram ao Real Madrid (Espanha) uma vitória de 3 a 1 sobre o atual campeão europeu Chelsea (Inglaterra) nesta quarta-feira (6) no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, em Londres.

Benzema, de 34 anos, garantiu o hat-trick quando aproveitou um erro do goleiro do Chelsea Edouard Mendy logo após o intervalo para colocar os espanhóis no controle do confronto antes da segunda partida, na próxima terça-feira (12) em Madri.

Kai Havertz deu alguma esperança aos Blues quando cabeceou um cruzamento de Jorginho aos 40 minutos para fazer 2 a 1 naquele momento.

Mas as chances de recuperação do Chelsea foram anuladas pelo erro de Mendy logo no primeiro minuto da segunda etapa, quando, fora de sua área, ele tentou passar para Antonio Rudiger, mas foi interceptado por Benzema, que marcou seu 37º gol na temporada.

No primeiro tempo, o atacante francês balançou a rede do Chelsea ao converter cruzamentos de cabeça, primeiro do brasileiro Vinícius Júnior pela esquerda, aos 21 minutos, e depois de Luka Modric pela direita, aos 24, deixando Mendy sem chances de defesa.

Nombre: Karim Benzema

Edad: 34

Profesión: Mejor 9 del mundo pic.twitter.com/y1U7fwEDua — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 6, 2022

O Real (campeão europeu por 13 vezes mas que nunca havia derrotado o Chelsea) está agora na frente em busca de uma vaga nas semifinais para enfrentar Manchester City (Inglaterra) ou Atlético de Madrid (Espanha).

