"Estou esperando meu passaporte brasileiro", brinca Lewis Hamilton

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton disse nesta quarta-feira (13) que deseja passar mais tempo no Brasil e indicou sua aprovação sobre uma tentativa de torná-lo cidadão honorário.

O britânico, condecorado por seu próprio país, esteve em São Paulo para fazer uma palestra em um evento focado em negócios e transformação digital.

Palestrantes anteriores do VTEX Day incluíram o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente dos EUA Barack Obama e o empresário britânico Richard Branson.

“Quero passar mais tempo aqui no Brasil […]. É uma cultura tão bonita. Só estive no Rio e em São Paulo, mas quero voltar no Natal, Ano Novo ou algo assim”, declarou Hamilton.

“Neymar me convida todos os anos, e o Gabriel [Medina] me convida todos os anos, mas eu nunca tive a chance […]. Estou esperando meu passaporte brasileiro”, afirmou.

Um projeto de lei para tornar o piloto de 37 anos cidadão honorário do Brasil está em tramitação na Câmara dos Deputados.

A medida foi proposta pelo deputado André Figueiredo (PDT-CE) após o GP do Brasil do ano passado, no qual Hamilton segurou a bandeira brasileira após vencer no circuito de Interlagos, em São Paulo.

A torcida gritava seu nome junto com o do tricampeão mundial Ayrton Senna, herói nacional que morreu em Ímola em 1994 e que é apontado por Hamilton como seu ídolo de infância.

