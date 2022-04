Liga dos Campeões: Liverpool segura empate com Benfica e está na semi

O Liverpool (Inglaterra) se classificou para a semifinal da Liga dos Campeões, onde enfrentará o Villarreal (Espanha), após o brasileiro Roberto Firmino marcar duas vezes no empate de 3 a 3 com o Benfica (Portugal), nesta quarta-feira (13), garantindo uma vitória agregada de 6 a 4.

A equipe de Jürgen Klopp vencia por 3 a 1 antes de os visitantes marcarem dois gols nos minutos finais, criando um final nervoso para o que, antes, parecia ser uma classificação tranquila.

Com uma vantagem de 3 a 1 no jogo de ida, em Lisboa, Klopp fez sete alterações na equipe que empatou com o Manchester City (Inglaterra) no fim de semana, mas sua escalação mostrou força, com Luis Díaz e Kostas Tsimikas particularmente impressionantes.

O Liverpool abriu o placar com o zagueiro Ibrahima Konaté, de cabeça, aos 21 minutos, aproveitando cobrança de escanteio.

A vantagem durou apenas 11 minutos, até o Benfica empatar com Gonçalo Ramos.

O brasileiro Firmino marcou duas vezes após o intervalo e o Liverpool tentou deixar passar o tempo para assegurar um lugar nas semifinais pela terceira vez em cinco temporadas.

Mas o Benfica ainda conseguiu dois gols, de Roman Yaremchuk e Darwin Núñez, para devolver certo grau de tensão ao estádio de Anfield.

Os pensamentos do Liverpool agora se voltarão para a semifinal da Copa da Inglaterra com o Manchester City, também rival pelo título da Premier League, em Wembley, no sábado (16).

Para o Benfica foi uma saída honrosa do torneio, e seus torcedores reconheceram com longo e alto canto após o apito final.

