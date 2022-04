Grêmio supera Operário para entrar no G4 da Série B

O Grêmio entrou no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro após superar o Operário-PR por 1 a 0 nesta quarta-feira (27) no estádio Germano Krüger pela 4ª rodada da competição. Com este triunfo o Tricolor chega à 4ª posição com sete pontos. Já o Fantasma ficou na 11ª posição com quatro pontos.

Fim de jogo: Operário-PR 0x1 Grêmio

Com um gol do Elias, que entrou no jogo e já marcou, vencemos a equipe do Operário lá no PR e garantimos mais 3 pontos!



Após uma primeira etapa movimentada, o Grêmio chegou ao gol da vitória aos sete minutos do segundo tempo, com Elias após cruzamento de Gabriel Teixeira. Inicialmente o lance foi anulado pelo juiz, por entender que houve impedimento no lance. Mas, após consulta ao VAR (árbitro de vídeo), o tento foi validado.

As duas equipes voltam a entrar em campo pela competição no sábado (30), quando o Tricolor recebe o CRB em Porto Alegre e o Fantasma visita o Sampaio Corrêa no Castelão.

Quem também venceu na competição nesta quarta foi o Náutico, que, jogando no Rei Pelé, bateu o CRB por 2 a 1 graças a gols de Ailton Silva e Pedro Vitor. Richard descontou para o Galo da Praia.