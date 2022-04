Lesão tira atacante João Félix dos gramados pelo restante da temporada

O atacante do Atlético de Madrid João Félix anunciou que perderá o restante da temporada depois de sofrer uma lesão no tendão durante a vitória de 2 a 1 sobre o Espanyol no domingo (17).

Félix, que marcou 10 gols em todas as competições pelo Atlético nesta temporada, foi retirado no intervalo junto com o companheiro de equipe Thomas Lemar, que também sofreu um problema no tendão.

"Infelizmente, a notícia não é o que eu esperava e é com profunda tristeza que me vejo incapaz de ajudar meu time no que resta para disputar nesta temporada", escreveu Félix no Instagram. "Agora só posso apoiar o Atleti de fora e trabalhar duro na minha recuperação para voltar mais forte."

O Atlético está em quarto lugar no Campeonato Espanhol com 60 pontos após 32 partidas e recebe o Granada nesta quarta-feira (21).

