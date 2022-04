Liga Europa: Barcelona empata com Frankfurt

O Barcelona (Espanha) foi pressionado pelo Eintracht Frankfurt (Alemanha), mas deu um primeiro passo em sua tentativa de chegar às semifinais da Liga Europa nesta quinta-feira (7), quando um gol de Ferran Torres no segundo tempo garantiu o empate de 1 a 1 fora de casa na partida de ida das quartas de final.

Torres empatou depois do gol inaugural de Ansgar Knauff em um confronto animado no Waldstadion, no qual os anfitriões terminaram com 10 homens por causa da expulsão do brasileiro Tuta, a 12 minutos do final pelo segundo cartão amarelo.

O Eintracht dominou as ações desde o início e foi recompensado aos 3 minutos do segundo tempo, com um chute de Knauff de fora da área.

A equipe de Oliver Glasner tomou o empate aos 21 minutos, depois que Torres venceu o goleiro Trapp com um chute rasteiro após tabelinha com Frenkie De Jong, que havia acabado de entrar.

Nas outras partidas, o West Ham (Inglaterra) empatou por 1 a 1 em casa contra o Lyon (França), apesar de Aaron Creswell ter sido expulso perto do intervalo.

Jarrod Bowen abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo após um erro de Jerome Boateng, mas Tanguy Ndombélé empatou para os visitantes aos 21 minutos.

O Rangers (Escócia) perdeu por 1 a 0 do Braga (Portugal), com os portugueses sendo recompensados pelo domínio a cinco minutos do intervalo, quando Abel Ruiz marcou com um chute forte.

Atalanta (Itália) e RB Leipzig (Alemanha) empataram por 1 a 1 na Red Bull Arena. Luis Muriel colocou os visitantes na frente aos 17 minutos com um belo chute.

O Leipzig, que perdeu um pênalti com André Silva, empatou aos 14 do segundo tempo, quando Davide Zappacosta desviou um cruzamento de Angelino para a própria rede.

