PSG derrota Angers e fica muito perto do 10º título francês

O Paris Saint-Germain ficou muito próximo de igualar o recorde de dez títulos franceses após derrotar o Angers por 3 a 0, nesta quarta-feira (20), fora de casa, com gols de Kylian Mbappé, Sergio Ramos e do brasileiro Marquinhos.

O resultado deixa o time da capital francesa com 77 pontos, 15 a mais do que o segundo colocado Olympique Marseille, que venceu o Nantes por 3 a 2, com cinco rodadas restantes.

O PSG conquistará o título se não perder no Parque dos Príncipes do Lens no próximo sábado (23). A conquista o colocará em patamar de igualdade com o Saint-Étienne, que conquistou seus dez títulos entre 1957 e 1981.

O Rennes está em terceiro lugar, com 56 pontos, após ser derrotado por 2 a 1 pelo Strasbourg, agora em quarto lugar, perdendo apenas no saldo de gols.

Também com 56 pontos está o quinto colocado Monaco, que venceu o Nice por 1 a 0 em casa.

Os dois primeiros se classificam de forma direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões, e o terceiro colocado jogará a terceira fase preliminar da principal competição de clubes do Velho Continente.

