Vitória do Liverpool sobre City não garantirá título inglês, diz Klopp

O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, disse que vencer o Manchester City no domingo (10) não significa que o título da Premier League está garantido e que o clube precisa se concentrar em vencer todos os jogos restantes para ser campeão.

A partida em Manchester está sendo considerada por muitos como decisiva para o título, com uma vitória do City dando ao time de Pep Guardiola uma vantagem de quatro pontos a sete jogos do fim, enquanto o Liverpool ultrapassaria seus rivais com uma vitória.

"Se você vencer o City, o que já é difícil o suficiente, acho que ninguém pensaria 'OK, está decidido', por causa da qualidade do adversário", disse Klopp a repórteres.

"Todo mundo sabe da importância do próximo jogo, mas depois deste jogo haverá outros em outras competições e também na Premier League."

O meio-campista do City Kevin de Bruyne disse que ainda há muito o que jogar, independentemente do resultado de domingo.

"Como jogador, você quer ganhar partidas e troféus e, se quiser fazer isso, precisa vencer esses grandes jogos", disse o belga ao site do Manchester City. "Mas se você ganhar, empatar ou perder, ainda há muito o que jogar."

