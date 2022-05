Ituano arranca empate com o Grêmio na Série B

Com um gol nos acréscimos do segundo tempo, o Ituano arrancou um empate de 1 a 1 com o Grêmio, na noite desta segunda-feira (16) no estádio Novelli Junior, em Itu, na partida que fechou a 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: Ituano 1x1 #Grêmio

Com um gol do Diego Souza, empatamos com a equipe do Ituano fora de casa. Nosso próximo compromisso é quinta-feira, na Arena, contra o Criciúma.

⚽🇪🇪 #ITUxGRE #TeSigoATodaParte #Alentaço pic.twitter.com/i7ve70TReA — Grêmio FBPA (@Gremio) May 17, 2022

Após este resultado o Tricolor Gaúcho fecha a rodada na 6ª posição com 11 pontos. Já o Galo Rubro-Negro fica na 8ª posição com nove pontos.

Mesmo atuando fora de casa o Grêmio abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, quando a bola foi lançada na área para Diego Souza, que dominou no peito, se livrou de um zagueiro e fuzilou. Porém, já no fim, aos 47, o Ituano chegou ao empate com Lucas Nathan.

O Grêmio volta a entrar em campo na próxima quinta-feira (19), quando recebe o Criciúma em Porto Alegre. Dois dias depois o Ituano visita o Operário no Paraná.