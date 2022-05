Jogador do Barça, Aubameyang anuncia aposentadoria da seleção do Gabão

O capitão da seleção do Gabão, Pierre-Emerick Aubameyang, anunciou sua aposentadoria da equipe nacional do país, poucas semanas antes do início das Eliminatórias para a Copa das Nações Africanas de 2023.

O jogador de 32 anos não esteve com o Gabão no torneio deste ano depois de testar positivo para covid-19 na chegada a Camarões e depois ser enviado para a Europa para testes de possíveis lesões cardíacas causadas pelo coronavírus. Mais tarde, ele foi liberado pelos médicos.

"Depois de 13 anos de orgulho em representar meu país, anuncio que estou encerrando minha carreira pela seleção", disse o atacante do Barcelona em uma carta divulgada pela federação do Gabão. "Gostaria de agradecer ao povo gabonês e a todos aqueles que me apoiaram nos bons e nos maus momentos". "Vou guardar muitas boas lembranças, como o dia em que fiz minha estreia... ou o dia em que voltei da Nigéria com o prêmio de jogador africano do ano", completou.

Aubameyang nasceu na França e jogou pelo time sub-21 francês, mas mudou para jogar pelo Gabão, seguindo os passos de seu pai, que foi capitão do time em sua primeira aparição na Copa das Nações em 1994.

O Gabão inicia sua campanha nas eliminatórias da Copa das Nações na República Democrática do Congo em 4 de junho e joga a segunda partida do Grupo I em casa contra a Mauritânia em 8 de junho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.