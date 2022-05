Série B: Bahia goleia Londrina e se mantém na ponta

O Bahia goleou o Londrina por 4 a 0, na noite desta terça-feira (3) na Arena Fonte Nova, e se manteve na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro.

🙌🏾 GOLEADA E LIDERANÇA!



Esquadrão aplica 4 a 0 no Londrina, gols de Rildo (2), Daniel e Marco Antonio, e reassume 1º lugar na busca pelo acesso com festa na Fonte Nova #BBMP #SomosBahia pic.twitter.com/u424I4hEZY — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) May 3, 2022

Com o triunfo no confronto de abertura da 6ª rodada da competição o Tricolor chegou ao total de 13 pontos, abrindo três de vantagem sobre o Grêmio, que mede forças com o Cruzeiro no próximo domingo (8). Já o Tubarão fica na 15ª posição da classificação com cinco pontos.

Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, o Bahia abriu o placar com Rildo, que recebeu de Davó para depois driblar o goleiro Matheus Nogueira e finalizar. Quatro minutos depois o camisa 37 voltou a marcar, desta vez em chute da entrada da área que morreu no ângulo do gol adversário.

O Bahia continuou mandando no confronto na etapa inicial e ampliou para 3 a 0 aos 35 minutos, com gol de Daniel de fora da área.

O quarto do Tricolor saiu aos 14 minutos do segundo tempo, em rápida jogada de contra-ataque que terminou nos pés de Daniel, que encontrou Marco Antônio, que fuzilou de dentro da área.

O próximo desafio do Bahia na competição é contra o Vasco, no dia 15 de maio. Um dia antes o Londrina recebe o Brusque no estádio do Café.