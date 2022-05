Série B: com novo técnico, Guarani recebe Vasco na Arena da Amazônia

Com mais de trinta mil vascaínos na torcida, a Arena Amazônia, em Manaus, vai um pouco do clima de São Januário, nesta , no duelo para Guarani x Vasco, a partir 21h30 (horário de Brasília). O jogo vale pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O Gigante da Colina está no G4, com 13 pontos, diferente do Bugre que luta para sair da zona de rebaixamento, com apenas sete pontos marcados.

"A gente espera que a torcida possa fazer a festa, assim como faz em todos os lugares que nós vamos", afirmou o volante Andrey Santos, durante coletiva.

O jogador deve Juninho e Bruno Nazário ao seu lado no meio de campo, já que Nenê e Yuri estão suspensos por cartão amarelo.

O provável Vasco desta noite é Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quintero, Conceição, Edimar, Andrey, Juninho, Bruno Nazário, Figueiredo, Gabriel Pec e Raniel.

HOJE É DIA DE GUARANI! 💚



Em busca da vitória no @brasileiraob 🏹



🆚 Vasco

⏰ 21h30

🏟 Arena da Amazônia (Manaus/AM)

🏆 Série B - 8ª rodada

🎥 Premiere#AvantemeuBugre #HJTEMGFC pic.twitter.com/rmKZWwLwju — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) May 19, 2022

Do outro lado do campo, o Guarani conta com recém-contratado Marcelo Chamusca no comando do time. Até o momento, a equipe de Campinas venceu apenas uma vez em sete jogos. Para o zagueiro Anderson Conceição esta fase é passageira.

"A gente sabe da dificuldade que vamos encontrar. O Guarani tem um boa equipe, jogadores que conhecem bem a competição. Uma equipe que começa sempre o campeonato com dificuldade, mas depois ela vai crescendo", ponderou Conceição.