"Temos contas a acertar", diz Salah sobre duelo Liverpool x Real

O atacante do Liverpool Mohamed Salah disse que tem "contas a acertar" com o Real Madrid depois que o time espanhol se classificou para uma revanche da final da Liga dos Campeões de 2018 ao garantir uma vitória de virada contra o Manchester City na quarta-feira (4).

Salah deixou o campo lesionado e em lágrimas na final há quatro anos, após uma forte entrada de Sergio Ramos, em partida vencida pelo Real por 3 a 1.

"Temos contas a acertar", postou Salah nas redes sociais depois que o Real eliminou o City por 6 x 5 na soma dos placares dos dois jogos.

We have a score to settle. pic.twitter.com/MWxfhIIW78 — Mohamed Salah (@MoSalah) May 4, 2022

O Liverpool conquistou sua vaga na final com uma vitória agregada por 5 a 2 sobre o Villarreal na terça-feira (4), com Salah dizendo que estava ansioso para enfrentar o Real novamente.

"Quero jogar contra o Real Madrid", disse o egípcio à BT Sport. "Perdemos a final contra eles, então quero jogar contra eles e espero ganhar também."

O Liverpool, que está um ponto atrás do líder City na tabela de classificação do Campeonato Inglês, recebe o Tottenham Hotspur no sábado (7).

* É proibida a reprodução deste conteúdo.