Tênis: Wimbledon não terá pontos por proibição a russos e belarussos

O torneio de Wimbledon teve seus pontos retirados pela ATP e a WTA, nesta sexta-feira (20), depois da decisão de excluir tenistas da Rússia e de Belarus este ano por conta da invasão da Ucrânia pelo governo de Moscou.

As entidades que comandam o tênis masculino e feminino proibiram Rússia e Belarus de participarem de competições internacionais por equipes depois da invasão, que é chamada por Moscou de "operação especial", mas permitiram que atletas dos dois países continuem competindo de forma neutra.

