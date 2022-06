Brasil vai à 3 finais do Pan-Americano de Ginástica de Trampolim no RJ

O Brasil se classificou às finais individuais feminina e masculina da disputa sênior do Campeonato Pan-Americano de Ginástica de Trampolim, que começou neste domingo (26) no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Camilla Gomes e Alice Hellen avançaram, respectivamente, em primeiro e segundo lugares. Já na disputa masculina, quem assegurou presença na final foi Lucas Junio Tobias, com a quinta melhor nota. As finais serão na terça-feira (28), com trasmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil. Antes, nesta segunda (27), ocorrem as classificatórias do trampolim individual júnior, do duplo-mini trampolim e do trampolim sincronizado. Todas as disputas são transmitidas ao vivo no YouTube do Time Brasil.

A carioca Camilla Gomes alcançou 55.235 pontos, que lhe garantiu a primeiro lugar na disputa feminina. Com desempenho impecável, com maior parte dos saltos no centro da tela, a nota obtida pora Camilla seria suficiente para a atleta conquistar a medalha de ouro em maio, na etapa de Rimini (Itália) da Copa do Mundo da modalidade.

“Estou muito feliz por poder competir em casa, no Rio de Janeiro. O apoio da torcida é muito importante para nós”, disse a carioca em depoimento à Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

A mineira Alice Hellen também comemou muito a segunda colocação e a outra vaga na final, ao obter a nota 52.750. É a segunda competição da atleta, após passar por cirurgia no joelho no início deste ano. E o Brasil poderia ter classificado outras duas ginastas: Maria LUíza Oliveira (quarta colocada, com 51.750 pontos) e Ana Luiza Pereira Soares (oitava posição, com 50610), mas o regulamento estabelece apenas dois representantes de cada país na final.

Na disputa masculina, o único representante do país na final será Lucas Junio Tobias, que conseguiu totalizar 56.400, a quinta melhor nota do dia. Outros três brasileiros competiram - Gabriel Souza, Gabriel Miranda e Wallace Celestino - mas não se classificaram.