Brasileiro: Verdão e Galo empatam e Corinthians assume liderança

Diante de um público de mais de 40 mil pessoas no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético-MG não justificaram as expectativas e empataram por 0 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambas equipes vão a 16 pontos na tabela, vendo o Corinthians, que havia iniciado a rodada empatado com as duas, assumir a liderança isolada da competição, com 18 pontos. No último jogo deste sábado (4), o Timão venceu fora de casa o Atlético-GO por 1 a 0.

O jogo teve um clima tenso, presente desde o início, quando, antes dos 10 minutos, Nacho Fernandez, do Galo e Gabriel Menino, do Palmeiras, se estranharam. Os dois voltariam a ter problemas ainda no primeiro tempo, com cada um recebendo um cartão amarelo.

O começo do jogo também reservou uma má notícia para o Verdão. Raphael Veiga, um dos principais destaques do time, sentiu a parte posterior da coxa direita em uma arrancada e acabou substituído por Rafael Navarro aos 13 minutos.

Aos 17, após cobrança de falta pela esquerda, Eduardo Sasha emendou de bicicleta e quase marcou um golaço para o Atlético. A bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Marcelo Lomba.

A melhor chance do Palmeiras foi nos acréscimos, quando Rafael Navarro recebeu belo lançamento de Dudu e saiu na cara de Everson. No entanto, ele chutou à direita do gol, perdendo ótima oportunidade.

No segundo tempo, nenhum dos goleiros trabalhou muito. Rony teve chance mas finalizou para fora. Gustavo Scarpa cobrou falta de longe e Everson defendeu em dois tempos.

Jogadores do Palmeiras pediram cartão vermelho para o volante Otávio após pisão em Scarpa, mas ele recebeu apenas o amarelo. Aos 35, Ademir teve a última boa chance da partida, mas finalizou para fora.

O empate sem gols representou a 15ª partida consecutiva do Palmeiras sem derrota (no Brasileiro, perdeu apenas o jogo de estreia, contra o Ceará). A equipe busca ampliar a marca na quinta (9), diante do Botafogo, novamente no Allianz Parque. Na véspera, que fica atrás do Palmeiras na terceira colocação pelos critérios de desempate encara o Fluminense no Maracanã.