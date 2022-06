Campeã olímpica, Ana Marcela concorre à comissão de atletas da Fina

Campeã olímpica em maratona aquática, a brasileira Ana Marcela Cunha se propôs a um desafio diferente: concorrer à comissão de atletas da Federação Internacional de Natação (Fina). A atleta baiana disputará com outras 29 candidatas pelas 20 vagas da comissão. O resultado do pleito será anunciado em 29 de junho.

As eleições ocorrerão durante o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste (Hungria), no qual Ana Marcela também competirá nas provas de 5 quilômetros, 10 km e 25 km. Todos os participantes estão aptos a votar. Os atletas da natação irão às urnas de 16 a 25 de junho, e os das demais modalidades (águas abertas, saltos ornamentais, polo aquático e nada artístico) votarão de 16 a 28 de junho. Já os competidores de high diving (mergulho profundo), que competiram em 2019 no Mundial Gwangju (Coreia do Sul), votarão pelo correio. A modalidade não será disputada na edição deste ano na Hungria.

O Mundial de Budapeste tem início em 18 de junho. Serão 16 dias de competições de natação, águas abertas, saltos ornamentais, polo aquático e nado artístico. Medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio e eleita sete vezes a melhor atleta do planeta, Ana Marcela coleciona 11 medalhas em Mundiais: cinco de ouro, duas de prata e quatro de bronze.