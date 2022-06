Franca abre vantagem de 2 a 0 e fica perto do título do NBB

O Franca abriu uma vantagem de 2 vitórias a 0 na série final do Novo Basquete Brasil (NBB) após derrotar o Flamengo por 64 a 62 na noite desta quinta-feira (2) no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Como levou o primeiro jogo da decisão, em São Paulo, por 85 a 79, basta ao Franca triunfar no próximo sábado (4), novamente no Maracanãzinho, para vencer a melhor de cinco jogos. Em caso de triunfo Rubro-Negro a quarta partida será disputada no Pedrocão, em Franca, no dia 9 de junho.

Em uma partida de pontuação muito baixa, no qual as duas equipes mostraram as forças das suas defesas, o grande destaque foi o ala Jhonatan Luz, que somou oito pontos e oito rebotes.