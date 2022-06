Iga Swiatek é bicampeã em Roland Garros após vitória sobre Coco Gauff

A número um do mundo do tênis feminino mundial, Iga Swiatek, confirmou seu domínio ao derrotar a norte-americana Coco Gauff por 6/1 e 6/3 e conquistar seu segundo título do Aberto da França neste sábado.

A mistura de poder, equilíbrio e precisão da polonesa de 21 anos no saibro foi demais para Gauff, de 18 anos, que teve um início instável em sua primeira final de Grand Slam.

Swiatek, que assumiu como número um do mundo quando a australiana Ash Barty anunciou aposentadoria em março, venceu 35 partidas consecutivas - igualando a mais longa sequência invicta desde Venus Williams, em 2000.

"Há dois anos, vencer isso foi algo incrível. Desta vez, sinto que trabalhei duro para chegar aqui. Foi muito difícil, a pressão era grande", disse Swiatek, após chorar quando o hino polonês foi tocado.

Gauff agradeceu a sua equipe por levá-la à final.

A cabeça de chave, que agora tem dois títulos de Grand Slam, aproveitou ao máximo o nervosismo inicial de sua oponente para quebrar no primeiro serviço, dando o tom de um confronto que muitos esperavam que fosse uma disputa acirrada.

Swiatek manteve a pressão e fez 4/0 e venceu o primeiro set em pouco mais de meia hora.

No segundo set, Swiatek foi implacável e quebrou o saque da rival para 2/2 antes de afogar Gauff, fazendo 5/2.

A provação da americana terminou quando ela mandou um forehand longo para entregar o título a Swiatek.

