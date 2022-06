Libertadores: Hulk perde pênalti e Galo empata na ida das oitavas

O Atlético-MG empatou em 1 a 1 com o Emelec (Equador), na noite desta terça-feira (28) no estádio George Capwell, em Guayaquil, pela ida das oitavas de final da Taça Libertadores da América. O resultado deixou um gosto amargo do torcedor do Galo, que viu o atacante Hulk desperdiçar uma cobrança de pênalti no final da partida.

Agora, as equipes decidem quem fica com a vaga nas quartas daqui a uma semana, no estádio do Mineirão.

Mesmo fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Antonio Mohamed começou melhor a partida, e abriu o placar aos 15 minutos. O goleiro Everson deu um chutão para a frente. Hulk dominou de costas e achou Nacho, que tocou em profundidade para Ademir, que bateu na saída do goleiro Ortíz.

O Galo continuou melhor na partida. Mas, nos dez últimos minutos da etapa inicial o Emelec melhorou e chegou a colocar uma bola na trave, aos 41 minutos com Jackson Rodríguez.

O Atlético-MG manteve o controle do jogo nos primeiros minutos da etapa final, mas o panorama começou a mudar aos 10 minutos, quando o juiz marcou pênalti em favor dos equatorianos, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), ao assinalar falta de Nathan Silva dentro da área. Sebastián Rodríguez foi para a cobrança e não perdoou.

A situação do Galo complicou de vez aos 21 minutos, quando o volante Allan foi expulso pelo juiz, com auxílio do VAR, por agredir Jackson Rodríguez.

A partida ficou aberta, com chances de lado a lado. Mas quem teve a oportunidade mais cristalina de sair com a vitória foi o Atlético-MG. Aos 40 minutos o juiz marcou pênalti em favor dos brasileiros quando Mejía puxou Hulk dentro da área. O próprio camisa 7 se apresentou para a cobrança. Porém, o goleiro Ortíz conseguiu a defesa para garantir o empate por 1 a 1.

Antes da partida decisiva contra o Emelec, o Atlético-MG joga pelo Brasileiro, no próximo sábado (2) contra o Juventude.