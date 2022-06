Liga das Nações: Hungria vence Inglaterra pela 1ª vez em 60 anos

Um pênalti de Dominik Szoboszlai no segundo tempo rendeu à Hungria uma surpreendente vitória por 1 a 0 sobre a Inglaterra na Liga das Nações neste sábado (4) - sua primeira vitória contra o time inglês em 60 anos.

🇭🇺 Hungary beat England for the first time since 1962! 👏👏👏#NationsLeague pic.twitter.com/62Y3bS88X8 — UEFA Nations League (@EURO2024) June 4, 2022

Em busca de se preparar para a Copa do Mundo do Catar, que começa no final deste ano, a Inglaterra teve sorte de ir para o intervalo com um empate sem gols.

Os anfitriões continuaram chegando e fizeram valer a pressão quando Szoboszlai converteu de pênalti aos 21 minutos da segunda etapa, após Zsolt Nagy ser derrubado pelo zagueiro do Chelsea Reece James, decisão que irritou os ingleses.

A Inglaterra pressionou por um empate, mas não conseguiu criar essa chance, fazendo sua campanha na Liga das Nações ter um início decepcionante, com a Alemanha sendo sua próxima adversária, na terça-feira (7).

