Rony marca dois e Palmeiras derrota Cerro Porteño na Libertadores

O Palmeiras partiu na frente do Cerro Porteño (Paraguai) na busca por uma vaga para as quartas de final da Copa Libertadores, isto porque venceu por 2 a 0 a partida de ida das oitavas da competição, nesta quarta-feira (29) no estádio La Olla, em Assunção.

💚🐷✅ Fim de jogo! Com dois gols de Rony e um de Murilo, o @Palmeiras venceu o @CCP1912oficial por 3-0 e abriu boa vantagem para o duelo de volta das oitavas da CONMEBOL #Libertadores.#GloriaEterna pic.twitter.com/kGZbwW78iz — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 30, 2022

Com este triunfo o Verdão fica em situação confortável para a partida de volta, programada para ser disputada na próxima quarta (6) no Allianz Parque.

Após um primeiro tempo truncado no qual o placar não mudou, o Palmeiras chegou ao primeiro gol aos 15 minutos da etapa final. Após receber de Piquerez, Gustavo Scarpa cruzou para o atacante Rony marcar de cabeça.

Oito minutos depois o camisa 10 voltou a deixar sua marca, desta vez após receber de Dudu. Com este gol Rony se isolou como o maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, após marcar 16 vezes.

💚🐷 O nome do jogo até aqui: dois gols de Rony para o @Palmeiras.#GloriaEterna pic.twitter.com/IjZv9oGr7w — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

Mas o time comandado pelo técnico português Abel Ferreira queria mais, e conseguiu aos 41 minutos, com o zagueiro Murilo.

Após jogar pela competição continental, o Verdão entra em campo pelo Brasileiro, no próximo sábado (2) para enfrentar o Athletico-PR.