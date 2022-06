Athletico-PR derrota Libertad por 2 a 1 na Arena da Baixada

O Athletico-PR superou o Libertad por 2 a 1, nesta terça-feira (28) na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores.

🇧🇷⚽🇵🇾 Furacão na frente! Com gols de Vitor Roque e Nico Hernández, o @AthleticoPR bateu o @Libertad_Guma por 2-1 nas oitavas de final da CONMEBOL #Libertadores.



🗓️ O jogo de volta será no dia 5/7, em Assunção.#GloriaEterna pic.twitter.com/DWcsFTVbXX — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

Agora, o Furacão decide com os paraguaios quem avança para as quartas da competição daqui a uma semana no estádio Defensores del Chaco, em Assunção.

Embalado por uma sequência de 11 jogos seguidos sem derrota, o Athletico-PR abriu o placar com cinco minutos de bola rolando, quando o uruguaio Terans tocou para Vitor Roque, que bateu forte para superar o goleiro Martín Silva.

Em desvantagem no placar, o Libertad melhorou e chegou ao empate aos 19 minutos com Villalba, após cruzamento de Samudio.

⚽🌪️ O garoto tem estrela, @AthleticoPR! Vitor Roque, 1️⃣7️⃣ anos e gol em seu primeiro jogo de CONMEBOL #Libertadores na carreira!#GloriaEterna pic.twitter.com/TOcPNa7ZSg — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) June 29, 2022

Mas aos 31 o Furacão voltou a ficar em vantagem. Cuello recebeu a bola após cobrança de falta e cruzou na área, onde o colombiano Nico Hernández escorou para o fundo das redes.

Depois da vitória na Libertadores o Athletico-PR tem um difícil compromisso pelo Brasileiro, pois enfrenta o Palmeiras no sábado (2) no Allianz Parque, em São Paulo.