Serena perde em duelo épico pela primeira rodada de Wimbledon

A heptacampeã Serena Williams perdeu pela segunda vez seguida na primeira rodada de Wimbledon, ao ser surpreendida pela estreante francesa Harmonny Tan, em uma épica partida noturna na Quadra Central, nesta terça-feira (28).

Um ano após a norte-americana abandonar por lesão o que muitos temeram que fosse seu último jogo em Wimbledon, seu retorno foi aguardado com expectativa, mas Tan, 115ª do ranking, rasgou o roteiro com uma vitória por 7-5, 1-6 e 7-6 (10-7).

Williams, que não fazia um jogo de simples desde que abandonou por lesão no mesmo torneio contra Aliaksandra Sasnovich ano passado, passou por todas as emoções possíveis em três horas e 11 minutos de drama e colocou seus torcedores em uma montanha-russa.

Mas, no fim, o tempo afastada das quadras provou ter sido longo demais, e outra tentativa de conquistar seu 24º título de Grand Slam chegou a um fim de partir o coração.

Tan, que havia vencido apenas dois jogos em chaves principais de Grand Slam, contra 98 que Williams ganhou apenas em Wimbledon, mal conseguia acreditar após fechar a vitória em seu segundo match point, quando Williams mandou um golpe de direita na rede.

“Estou tão emocionada. Serena é uma superestrela e, quando eu era jovem, eu a vi tantas vezes pela televisão”, disse a tenista de 24 anos em quadra. “Em meu primeiro Wimbledon, é uau. Apenas uau”, declarou.

“Quando eu vi o sorteio, eu fiquei com muito medo. Porque é Serena Williams. Ela é uma lenda. Eu pensei que se conseguisse vencer um ou dois games seria muito bom para mim”, afirmou.

