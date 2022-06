Serena volta ao tênis com vitória no Eastbourne International

Serena Williams voltou ao tênis, após um ano afastada, com uma vitória nas duplas no Eastbourne International na última terça-feira (21) e, ao mesmo tempo em que a estrela norte-americana reafirmou seu amor pelo esporte, ela disse que seu futuro no circuito continua incerto.

A 23 vezes campeã de Grand Slams não jogava uma partida oficial desde que saiu mancando de sua estreia em Wimbledon no ano passado devido a uma lesão na perna, e a tenista de 40 anos afirmou que houve momentos em que duvidou que pudesse competir novamente.

No entanto, Serena Williams, que conquistou sete títulos de simples em Wimbledon, ganhou convite para o Grand Slam na grama e iniciou seus preparativos com uma vitória de duplas com a tunisiana Ons Jabeur.

“Sabe de uma coisa, estou literalmente vivendo um dia de cada vez”, afirmou Serena a repórteres sobre seus planos, dizendo que teve momentos de dúvida sobre o retorno ao circuito.

“Eu realmente levei meu tempo com minha lesão no tendão, então não vou tomar muitas decisões depois disso”, declarou.

Serena Williams venceu o último de seus 23 títulos de Grand Slam no Aberto da Austrália de 2017 e permanece a um título de um dos quatro principais torneios de igualar o recorde de Margaret Court.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.