Série B: Sport arranca vitória de virada para assumir vice-liderança

O Sport derrotou a Ponte Preta por 2 a 1 de virada, nesta quinta-feira (2) na Arena Pernambuco, e tirou a vice-liderança da Série B do Brasileiro do Vasco, que ficou no 0 a 0 com o Grêmio mais cedo.

Com a vitória o Leão da Ilha chegou aos mesmos 18 pontos do Cruzmaltino, que tem menor número de vitórias. Já a Macaca entra no Z4 da competição após o revés, com nove pontos na 18ª posição.

A Ponte chegou a abrir o placar aos 12 minutos do primeiro tempo em gol em cobrança de pênalti do atacante Lucca, mas na etapa final o Sport virou graças a gols de Luciano Juba (aos três minutos do segundo tempo em cobrança de falta) e de Ray Vanegas (dois minutos depois).

A Macaca volta a entrar em campo na próxima terça-feira (7), quando visita o Ituano. Um dia depois o Leão da Ilha mede forças com o Bahia na Fonte Nova.

Empate do Brinco de Ouro

Em outro confronto da competição que iniciou às 21h30, Guarani e Vila Nova ficaram no 1 a 1 no Brinco de Ouro. Este foi um resultado mais celebrado pelo Tigre, que chegou aos dez pontos e deixou o Z4. Já o Bugre permanece na lanterna, com nove pontos.

Jogando em casa o Guarani abriu o placar logo aos 26 minutos do primeiro tempo com o atacante Lucão do Break. Mas, no apagar das luzes, aos 50 minutos, o Vila Nova conseguiu empatar com Arthur Rezende em cobrança de pênalti.