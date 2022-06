Série B: Vasco derrota Operário e cola no líder Cruzeiro

O Vasco fez o dever de casa na Série B do Campeonato Brasileiro, e derrotou o Operário por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (24) no estádio de São Januário, para colar no líder Cruzeiro.

Após a vitória em casa, o Cruzmaltino chegou aos 30 pontos e ficou a apenas 1 do líder Cruzeiro, que mede forças com o Sport na próxima terça-feira (28) no estádio do Mineirão.

Após um primeiro tempo com muitas dificuldades de criar, o Vasco construiu a vitória na parte final do segundo tempo. Aos 34 minutos Nenê recebeu a bola na direita e cruzou na área, onde o zagueiro Juan Quintero marcou de cabeça.

Nove minutos depois o camisa 10 do Cruzmaltino ampliou ao cobrar pênalti com categoria. Aos 50 minutos o Vasco chegou ao terceiro em bela cobrança de falta do chileno Carlos Palacios.

Carlitoooooooos 🚀🇨🇱



Primeiro gol com a nossa camisa ✅

Uma obra-prima ✅



📸: Daniel Ramalho | #VascoDaGama pic.twitter.com/X1tPUiaY6X — Vasco da Gama (@VascodaGama) June 25, 2022

Outros resultados da 14ª rodada da Série B:

Chapecoense 1 x 2 CRB

Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Correa

CSA 1 X 1 Grêmio

Londrina 3 x 1 Guarani