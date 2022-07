Equador goleia Bolívia por 6 a 1 na abertura da Copa América feminina

A Copa América de futebol feminino começou em grande estilo nesta sexta-feira (8), com uma goleada de 6 a 1 do Equador sobre a Bolívia no estádio Pascual Guerrero, em Cali (Colômbia), pelo Grupo A da competição.

¡𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗮! 🔥



Ecuador se estrenó con un categórico triunfo sobre Bolivia en Cali.



🇧🇴 1 🆚 6 🇪🇨



⚽🇧🇴 E. Salvatierra

⚽🇪🇨 N. Bolaños (x2), D. Pesántez, M. Aguirre, G. Lattanzio y J. Espinales#CAFem #VibraElContinente pic.twitter.com/anR76jfMSq — Copa América (@CopaAmerica) July 8, 2022

O triunfo da seleção equatoriana foi construída com gols de Danna Pesantes, Marthina Aguirre, Giannina Lattanzio, Joselyn Espinales e Nayely Bolaños (dois). Erika Salvatierra descontou para a equipe boliviana.

Já o Brasil está no Grupo B da competição, ao lado de Argentina, Peru, Uruguai e Venezuela. A equipe canarinho estreia a partir das 21h (horário de Brasília) do próximo sábado (9) contra a seleção Albiceleste no estádio Centenário, na localidade de Armênia.