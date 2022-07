United fecha acordo de 67 mi de euros com Ajax para contratar Martínez

O Manchester United fechou um acordo com o Ajax Amsterdam para contratar o zagueiro Lisandro Martinez por um valor inicial de 57,37 milhões de euros (o equivalente a R$ 312,6 milhões), com 10 milhões de euros de possíveis complementos incluídos, confirmaram ambos os clubes neste domingo (17).

O negócio está sujeito a exame médico e concessão de visto, com conclusão prevista para os próximos dias.

Ajax and Manchester United reach agreement on Lisandro Martínez. — AFC Ajax (@AFCAjax) July 17, 2022

A duração do contrato não foi anunciada, mas uma fonte com conhecimento do acordo disse à Reuters que Martinez assinaria um contrato de cinco anos com o clube da Premier League, com opção por mais 12 meses.

O jogador de 24 anos, que também pode jogar no meio-campo, será a terceira contratação do técnico Erik ten Hag, após as chegadas do lateral-esquerdo holandês Tyrell Malacia e do meio-campista dinamarquês Christian Eriksen.

O acordo chega tarde demais para Martinez se juntar a seus companheiros de equipe do United em turnê de pré-temporada na Austrália. Eles abrem a nova campanha da liga em casa para o Brighton & Hove Albion em 7 de agosto.

