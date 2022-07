Verstappen será pole position na corrida sprint do GP da Áustria

O líder do Mundial de Pilotos da Fórmula 1, Max Verstappen, conseguiu uma pole position caseira à Red Bull para a corrida sprint do Grande Prêmio da Áustria, após Lewis Hamilton e George Russell, da Mercedes, baterem no treino classificatório.

O holandês de 24 anos fez uma volta de 1min04s984 ao fim de uma disputa tensa de dois minutos quando a sessão interrompida por bandeira vermelha foi retomada no Red Bull Ring, em Spielberg.

Hamilton e depois Russell rodaram e bateram na barreira de pneus, interrompendo a fase decisiva do treino classificatório.

Já na pole provisória, Verstappen superou Charles Leclerc, da Ferrari, por apenas 0s029.

O espanhol Carlos Sainz, que conseguiu sua primeira vitória na Fórmula 1 há menos de uma semana em Silverstone, colocou a sua Ferrari em terceiro lugar, com os três primeiros colocados separados por apenas 0s082.

0.082s covered the top three today ⏱



That's the tightest Q3 since the 2020 Sakhir Grand Prix 😮#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/UK2XYbDVG6 — Formula 1 (@F1) July 8, 2022

Verstappen lidera a tabela com 34 pontos de vantagem para o companheiro Sergio Pérez, que se classificou em quarto lugar, mas foi derrubado para 13º após o tempo de sua última volta ser desconsiderado por ele ter excedido os limites da pista na segunda fase.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.