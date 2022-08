Acessos da Série D definem quatro novos clubes da Série C de 2023

A Série C do Campeonato Brasileiro tem 12 dos 20 clubes de 2023 definidos. Aos oito que não se classificaram à segunda fase da edição deste ano, juntam-se os quatro classificados às semifinais da Série D de 2022, decididos no último fim de semana: São Bernardo, Pouso Alegre, Amazonas e América-RN. As datas e horários dos confrontos ainda serão anunciados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os potiguares foram os que obtiveram a vaga da forma mais dramática. No domingo (28), o Dragão perdia do Caxias por 1 a 0 na Arena das Dunas, em Natal, até os 20 minutos do segundo tempo, graças a um gol do meia Matheuzinho, sete minutos antes. Como os gaúchos venceram a partida de ida por 1 a 0 no Centenário, em Caxias do Sul (RS), deixariam a classificação escapar apenas se o América virasse para 3 a 1. Foi exatamente o que aconteceu. Os atacantes Iago e Wallace Pernambucano colocaram o Alvirrubro à frente. Aos 48, o meia Téssio arriscou de longe, a bola desviou na marcação e foi às redes, garantindo o acesso americano e o retorno à Série C, que não disputa desde 2016.

Na semifinal, o América terá pela frente o São Bernardo, que se classificou no sábado (27), ao bater o Tocantinópolis por 2 a 0 no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O Tigre foi a campo com grande vantagem, por ter ganhado o jogo de ida por 3 a 0 no Ribeirão, em Tocantinópolis (TO). Os atacantes Vitinho e Felipe Diogo marcaram os gols dos paulistas, que estrearão na Terceira Divisão em 2023.

O outro confronto por vaga na decisão da Série D terá Pouso Alegre e Amazonas. Os mineiros avançaram no sábado, ao vencerem o ASA por 1 a 0 no Manduzão, em Pouso Alegre (MG), com gol do volante Neto Paraíba. O Pousão, outro estreante da próxima Série C, já havia levado a melhor na partida de ida, por 2 a 0, no estádio Municipal de Arapiraca (AL).

SUBIMOS PRA SÉRIE C!!! 🔥🔥🔥



Agora o time rubro-negro está nas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D e enfrentará o vencedor do duelo entre Amazonas e Portuguesa-RJ. A data das partidas ainda será definida pela CBF.#VamosVamosMeuPousão #PousãoNaSérieC pic.twitter.com/mtutK8x3cl — Pouso Alegre FC 🐉 (@PAFC_1913) August 27, 2022

O Amazonas, por sua vez, derrotou a Portuguesa-RJ por 3 a 2 no domingo, no estádio Carlos Zamith, em Manaus, garantindo o acesso inédito. A Onça-Pintada foi ao intervalo vencendo por 3 a 0, com o lateral Yuri Ferraz e os atacantes Miliano e Ruan balançando as redes. Na etapa final, os cariocas até reagiram com gols do atacante Luan, mas não evitaram a derrota. No jogo de ida, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, as equipes empataram por 1 a 1.

🐆🔥 ACESSO DO TRABALHO, DA HUMILDADE, DA UNIÃO E DO RESPEITO. ACESSO DE UM TIME BATALHADOR, GUERREIRO, QUE SEM FAZER BARULHO ALCANÇOU SEU OBJETIVO!



O AMAZONAS É SÉRIE C! 🟡⚫ pic.twitter.com/iUmI9eRuVl — Amazonas Futebol Clube (@amfcoficial) August 28, 2022

Botafogo-PB, Ypiranga-RS, São José-RS, Remo, Manaus, Confiança, Floresta e Altos, eliminados na primeira fase da Série C deste ano, também estão confirmados na próxima edição. Há oito lugares vagos, que serão ocupados pelos quatro times da segunda fase que não alcançarem o acesso à Série B e pelos quatro rebaixados da Segunda Divisão.