Bia Haddad vence italiana Trevisan na estreia no WTA 1000 de Toronto

A paulistana Bia Haddad teve uma segunda-feira (8) especial desde as primeiras horas. Além de subir para 24ª posição no ranking mundial, divulgado hoje pela Associação Internacional de Tênis Feminino (WTA, na sigla em inglês), a brasileira estreou com vitória no Aberto de Toronto (Canadá), ao derrotar a italiana Martina Trevisan (26ª), por 2 sets a 1 (parciais de 6/2 2/6 6/2).

A próxima partida da canhota será na quarta (10), em horário ainda a ser definido. Bia enfrentará a vencedora do confronto entre a australiana Storm Sanders e a canadense Leylah Fernandez, que duelam logo mais, às 20h (horário de Brasília).

A temporada deste ano tem sido exitosa para a paulistana de 26 anos. Na disputa individual Bia faturou os dois principais títulos da carreira - os WTA 250 de Nottingham e Birmingham, ambos na Inglaterra – e também foi campeã no WTA 125 de Saint Malo (França). Nas duplas, a brasileira começou o ano levando o título no WTA 500 de Sidney, ao lado da cazaque Anna Danilina. Em junho passado, além do título de simples também faturou o de duplas no WTA 250 de Nottingham, desta vez em parceria com a chinesa Shuai Zhang.