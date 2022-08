Comitê Paralímpico anuncia modalidades candidatas aos Jogos de 2028

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, sigla em inglês) anunciou nesta terça-feira (2) que 33 modalidades se candidataram para integrar o programa da Paralimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028. Segundo a entidade, trata-se de um número recorde. A definição dos esportes selecionados sairá no fim de janeiro de 2023.

A record 33 Para sports have submitted applications to be considered for inclusion in the @LA28 #Paralympics sport programme.



Final decision will be taken by the end of January 2023. — Paralympic Games (@Paralympics) August 2, 2022

A relação tem as 22 modalidades que estarão nos Jogos de Paris (França), em 2024. As outras 11 são queda de braço, paraescalada, futebol de paralisados cerebrais (PC, antigo futebol de sete), golfe, caratê, dança, futebol em cadeira de rodas (também chamado power soccer), vela, surfe, handebol em cadeira de rodas e vôlei sentado de praia. Duas delas (futebol de PC e vela) buscam retornar ao programa, após o deixarem após a edição do Rio de Janeiro, em 2016. As demais querem estrear no evento.

"Receber um recorde de 33 candidaturas mostra a força crescente dos esportes no movimento paralímpico. Nossa meta é formatar um programa competitivo e atraente, que mostre a diversidade do movimento. A Paralimpíada é o evento mais transformador do mundo e nós acreditamos, firmemente, que Los Angeles 2028 será um divisor de águas em termos de conscientização, de perfil e de impacto", declarou Collen Wrenn, oficial-chefe de Entrega dos Jogos, em comunicado do IPC.

A Paralimpíada de Los Angeles será realizada entre 15 e 27 de agosto de 2028. Os Jogos de Paris, por sua vez, estão confirmados entre 28 de agosto e 8 de setembro de 2024.