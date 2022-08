Martinelli marca o primeiro gol do Inglês em vitória do Arsenal

O Arsenal lutou para vencer o Crystal Palace por 2 a 0 nesta sexta-feira (5), na primeira partida da nova temporada do Campeonato Inglês, com o brasileiro Gabriel Martinelli fazendo o primeiro gol antes de o zagueiro dos donos da casa Marc Guéhi colocar a bola nas suas próprias redes no Selhurst Park.

O atacante Gabriel Jesus, que chegou ao Arsenal nesta janela de transferências, pareceu determinado a começar voando ao driblar a defesa do Palace no início da partida, mas teve seu chute bloqueado, e Martinelli mandou o rebote para fora.

Oleksandr Zinchenko também parecia ligado e teve um chute bloqueado. O Arsenal aumentava o ritmo, e o ucraniano teria a oportunidade de participar do primeiro gol em uma jogada de escanteio.

O cruzamento de Bukayo Saka encontrou Zinchenko, que cabeceou a bola para a boca do gol, onde Martinelli apareceu para completar para as redes.

O Palace poderia ter empatado antes do intervalo, em uma cabeçada de Odsonne Édouard, mas o goleiro visitante, Aaron Ramsdale, conseguiu fazer uma incrível defesa.

Os anfitriões perderam outra grande chance de empatar após o intervalo, quando Wilfried Zaha abriu a defesa do Arsenal com um passe perfeito, mas Ramsdale outra vez reagiu bem, bloqueando o chute de Eberechi Eze.

Sentindo que poderia arrancar um empate, o técnico do Palace, Patrick Vieira, mandou a equipe para o ataque nos últimos 15 minutos, mas o Arsenal dobrou sua vantagem quando um cruzamento de Saka foi desviado para as suas próprias redes por Guéhi, aos 40 minutos, para selar a vitória dos visitantes.

