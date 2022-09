Atacante Diego Costa acerta transferência para Wolverhampton

O Wolverhampton Wanderers contratou Diego Costa em uma transferência sem custo, disse o clube da Premier League nesta segunda-feira (12), com o ex-atacante do Chelsea e do Atlético de Madri caindo de paraquedas em meio a uma crise de lesões no time.

O atacante austríaco Sasa Kalajdzic, novo contratado do Wolves por 18 milhões de euros (equivalente a R$ 93,4 milhões), sofreu uma lesão no ligamento do joelho em sua estreia, enquanto o atacante mexicano Raul Jimenez é desfalque devido a uma lesão na virilha.

Until midnight tomorrow, our home and away shirts Costa lot less 😏 — Wolves (@Wolves) September 12, 2022

Diego Costa, de 33 anos, estava sem clube após deixar o Atlético Mineiro em janeiro. Depois de passar por um exame médico na semana passada, ele assinou contrato de um ano com o Wolves, sujeito a liberação internacional.

"Estamos absolutamente satisfeitos em receber Diego Costa no Wolves e de volta à Premier League", disse o presidente do Wolves, Jeff Shi, em comunicado.

Um atacante era a necessidade do momento para o Wolves, que marcou apenas três gols em seis jogos do campeonato - o menor entre todos os 20 times.

