Brasil fica no top 5 do geral no Mundial de Ginástica Rítmica

O Brasil alcançou nesta sexta-feira (16) o seu melhor resultado no geral em uma edição do Mundial de Ginástica Rítmica, que é realizado em Sófia (Bulgária). A seleção brasileira ficou na quinta posição na fase classificatória, ao somar o total de 60.700 pontos. A campeã foi a Bulgária (66.600), com Israel em segundo (64.650), a Espanha em terceiro (63.200) e a Itália em quarto (62.050).

“Estamos muito felizes e emocionadas. Foram 11 anos de muito trabalho, e conseguimos entrar no top 5. O Brasil é o quinto melhor do mundo. Esse resultado é para todos do nosso país, para continuarem acreditando no nosso trabalho, pois podemos e merecemos estar entre os melhores do mundo sim”, declarou a técnica Camila Ferezin.

Emotions as real as they get.



Team Brazil 🇧🇷 couldn't hide their joy as they secured their highest finish ever - fifth - in group rhythmic gymnastics at the world championships.#RHYWorlds2022 I @cbginastica | #RhythmicGymnastics | @timebrasil I #OlympicQualifiers pic.twitter.com/fxbbShH4Lp — The Olympic Games (@Olympics) September 16, 2022

Já nos cinco arcos, a equipe formada por Bárbara Galvão, Deborah Medrada, Duda Arakaki, Gabrielle Moraes, Giovanna Silva e Nicole Pircio também garantiu o quinto lugar (com 33.550 pontos), o que a coloca na final programada para o próximo domingo (18).