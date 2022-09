Chefe da Uefa está certo que Copa de 2030 será em Portugal e Espanha

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, disse nesta segunda-feira (5) que tem certeza de que Espanha e Portugal vão sediar a Copa do Mundo de 2030.

Os dois países assinaram um acordo em 2020 para avançar com uma candidatura conjunta para sediar o torneio e o oficializaram em junho.

"Tenho certeza de que a Copa do Mundo de 2030 será disputada na Espanha e em Portugal", disse Ceferin por videoconferência durante a abertura do congresso internacional Football Talks, em Lisboa, nesta segunda-feira (5). "Esta candidatura é vencedora e faremos todo o possível para ajudar os dois países que são apaixonados, vivem e respiram futebol e que têm uma boa infraestrutura."

Argentina, Uruguai, Chile e Paraguai anunciaram uma proposta sul-americana de quatro vias que pode ter valor sentimental, já que o Uruguai sediou a Copa do Mundo inaugural em 1930.

As quatro federações do Reino Unido contemplaram uma candidatura conjunta com a Irlanda, enquanto Bulgária, Sérvia, Grécia e Romênia também planejaram uma candidatura conjunta, embora ambas tenham sido retiradas.

Em 2018, o Marrocos anunciou que apresentaria uma candidatura para sediar o torneio em 2030, com relatos posteriores acrescentando que poderia ser uma parceria com a Arábia Saudita e o Egito. Relatos da mídia indicaram que a China também poderia apresentar sua proposta.

O Catar sediará a Copa do Mundo deste ano, seguido por Canadá, Estados Unidos e México em 2026.

