Fernando Scheffer bate recorde sul-americano nos 200 metros livre

O medalhista olímpico Fernando Scheffer brilhou no Troféu José Finkel ao bater o recorde sul-americano da prova dos 200 metros estilo livre em piscina de 25 m, nesta sexta-feira (16) no Complexo Esportivo e Aquático Santos Dumont.

O gaúcho nadou a final da prova em 1min41s32 para ficar com o ouro e garantir a vaga no Campeonato Mundial de Melbourne (Austrália). “Senti-me muito bem na prova. Consegui acertar as viradas e coloquei um ritmo bem bom na prova. É uma prova que eu gosto. Vamos acertar alguns detalhes para chegar bem em Melbourne”, declarou.

Quem também se garantiu no Mundial foi Nicholas Santos. Atual campeão Mundial nos 50 m borboleta, o atleta não deu chances aos adversários: “Muito feliz com mais essa classificação para o Mundial. Queria nadar para 21 segundos, mas temos muito a ajustar. Minha missão é defender meu título e me tornar tetracampeão Mundial”.

Já na versão feminina da prova, Etiene Medeiros garantiu o ouro com o tempo de 25s67. “Não é meu principal estilo, mas sempre encarei essa prova com muito carinho, pois é uma prova que eu nadei muito no mirim e no petiz”, declarou.