Vasco goleia Náutico para se manter no G4 da Série B

O Vasco goleou o Náutico por 4 a 1, na noite desta sexta-feira (16) no estádio de São Januário, para terminar a 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com este triunfo, o Cruzmaltino permanece na 4ª posição da classificação com 48 pontos, quatro a mais do que o Londrina, que ainda entra em campo nesta sexta para medir forças com o Tombense.

Será que a camisa 3 deu sorte? 🫣🥰



📸 Daniel Ramalho | #VascoDaGama #OrigensCruzmaltinas pic.twitter.com/iyfitsjkWK — Vasco da Gama (@VascodaGama) September 16, 2022

A vitória do Vasco começou a ser construída aos 33 minutos do primeiro tempo, em gol de pênalti do atacante Raniel. Cinco minutos depois Eguinaldo recebeu na ponta esquerda, cortou para o meio, se livrando de um adversário com um drible, e bateu cruzado para marcar um golaço.

Logo no primeiro minuto da etapa final o Vasco marcou o terceiro, com chute de fora da área de Andrey dos Santos. O Náutico ainda descontou com Everton Brito aos 26 minutos, mas Figueiredo deu números finais ao confronto aos 42.

O Cruzmaltino volta a entrar em campo na próxima quarta (21), quando visita o líder Cruzeiro no Mineirão. Dois dias depois o Náutico recebe o Sampaio Corrêa nos Aflitos.